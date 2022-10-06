Мостовой высказался по поводу назначения Казарцева на матч «Спартак» — «Крылья Советов»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о назначении арбитра Василия Казарцева на матч «Спартака» в 12-м туре Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют с самарскими «Крыльями Советов».

«Не стоит придавать значение прошлому Казарцева. У нас судьи живые люди — все ошибаются. Да, кто-то ошибается больше, кто-то меньше. Но в то же время даже с VAR ошибок стало больше. Раньше судья мог ошибиться раз-два за одну игру, а сейчас по пять, шесть раз только VAR смотрят и всё равно умудряются ошибаться. Проблема судей в том, что они хорошо знают правила, но не разбираются в самой сути игры», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Встреча «Спартака» и «Крыльев Советов» состоится в воскресенье, 9 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.