Мостовой высказался по поводу назначения Казарцева на матч «Спартак» — «Крылья Советов»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о назначении арбитра Василия Казарцева на матч «Спартака» в 12-м туре Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют с самарскими «Крыльями Советов».
«Не стоит придавать значение прошлому Казарцева. У нас судьи живые люди — все ошибаются. Да, кто-то ошибается больше, кто-то меньше. Но в то же время даже с VAR ошибок стало больше. Раньше судья мог ошибиться раз-два за одну игру, а сейчас по пять, шесть раз только VAR смотрят и всё равно умудряются ошибаться. Проблема судей в том, что они хорошо знают правила, но не разбираются в самой сути игры», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Встреча «Спартака» и «Крыльев Советов» состоится в воскресенье, 9 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.
- 6 октября 2022
-
18:40
-
18:38
-
18:28
-
18:26
-
18:23
-
18:15
-
18:00
-
17:46
-
17:45
-
17:45
-
17:45
-
17:35
-
17:20
-
17:19
-
17:19
-
16:55
-
16:53
-
16:48
-
16:40
-
16:36
-
16:29
-
16:29
-
16:08
-
16:01
-
15:54
-
15:43
-
15:40
-
15:18
-
15:12
-
15:09
-
14:57
-
14:46
-
14:37
-
14:31
-
14:10