Месси: чемпионат мира в Катаре будет для меня последним

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси объявил, что чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, будет для него последним. Таким образом, аргентинец дал понять, что не планирует выступать за сборную на следующем мировом первенстве, которое пройдёт в 2026 году.
«Этот чемпионат мира будет для меня последним, это точно. Решение принято», — приводит слова Месси журналист Фабрицио Романо.
Действующий контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона-2022/2023. Ранее сообщалось, что «Барселона» рассчитывает на возвращение 35-летнего аргентинского нападающего. В нынешнем сезоне Месси принял участие в девяти матчах французской Лиги 1, забил пять голов и отдал семь результативных передач.
Когда Месси, Роналду и другие топы стоили дороже всего?
- 6 октября 2022
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