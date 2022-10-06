Моуринью может стать самым успешным тренером в истории еврокубков

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может стать самым успешным тренером в истории европейских кубковых турниров, если сегодня обыграет «Бетис» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает портал Football Daily.

Всего Моуринью одержал 106 побед в европейских турнирах за свою тренерскую карьеру, столько же, сколько легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон. Победа «Ромы» над «Бетисом» сегодня вечером позволит ему обогнать шотландца и стать самым успешным тренером в европейской истории. Стоит отметить, что у итальянского специалиста Карло Анчелотти, который в данный момент возглавляет мадридский «Реал», на счету 105 побед.

Встреча «Ромы» и «Бетиса» состоится сегодня на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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