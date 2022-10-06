Юран: Лантратов может составить конкуренцию Сафонову за звание лучшего вратаря России

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о том, что голкипер подмосковной команды Илья Лантратов мог бы составить конкуренцию Матвею Сафонову, который защищает ворота «Краснодара».

«По первым 11 играм чемпионата можно сказать, что Сафонов — лучший вратарь России. Кто может составить конкуренцию Сафонову? Думаю, что Лантратов. Есть такой тезис, что вратарь — это половина команды. Данный тезис к Лантратову можно применить, учитывая, что он делает в «Химках», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

26-летний Лантратов стал футболистом подмосковной команды летом 2019 года. В 11 матчах нынешнего сезона он пропустил 21 мяч и дважды сыграл «на ноль». Действующее соглашение между сторонами истекает в 2025 году.