Игрок «Краснодара» Крыховяк — о завершении карьеры в сборной: до этого ещё далеко

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк, выступающий на правах аренды в команде «Аль-Шабаб», высказался о том, когда он может прекратить выступления за национальную команду Польши.

«Когда прекращу выступления за сборную? Когда наступит такой момент или я пойму, что больше не хочу. Однако до этого момента ещё далеко. Мне также кажется, что не вы заканчиваете выступать за сборную, а она заканчивает с вами.

Когда ты находишься на ведущих ролях и в какой-то момент понимаешь, что игрового времени на поле становится всё меньше и меньше, ты должен сказать себе: «Спасибо, господа, я дал этой команде очень много, а она мне ещё больше, но настал подходящий момент». Вы должны знать, когда уйти со сцены. Я не думаю о том, когда закончу выступать за команду», — цитирует Крыховяка издание Przeglad Sportowy.