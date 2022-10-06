Игрок «Краснодара» Крыховяк — о завершении карьеры в сборной: до этого ещё далеко

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк, выступающий на правах аренды в команде «Аль-Шабаб», высказался о том, когда он может прекратить выступления за национальную команду Польши.
«Когда прекращу выступления за сборную? Когда наступит такой момент или я пойму, что больше не хочу. Однако до этого момента ещё далеко. Мне также кажется, что не вы заканчиваете выступать за сборную, а она заканчивает с вами.
Когда ты находишься на ведущих ролях и в какой-то момент понимаешь, что игрового времени на поле становится всё меньше и меньше, ты должен сказать себе: «Спасибо, господа, я дал этой команде очень много, а она мне ещё больше, но настал подходящий момент». Вы должны знать, когда уйти со сцены. Я не думаю о том, когда закончу выступать за команду», — цитирует Крыховяка издание Przeglad Sportowy.
- 6 октября 2022
-
21:38
-
21:37
-
21:25
-
21:24
-
21:09
-
21:00
-
20:59
-
20:55
-
20:47
-
20:32
-
20:31
-
20:27
-
20:19
-
19:58
-
19:52
-
19:43
-
19:32
-
19:32
-
19:18
-
19:10
-
19:08
-
19:00
-
18:58
-
18:55
-
18:51
-
18:40
-
18:38
-
18:28
-
18:26
-
18:23
-
18:15
-
18:00
-
17:46
-
17:45
-
17:45