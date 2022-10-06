Защитник «Барселоны» Кунде не исключил своего участия в матче с «Реалом»

Центральный защитник «Барселоны» Жюль Кунде не исключил своего появления на поле в игре с мадридским «Реалом», когда его спросили о состоянии здоровья и готовности выйти на поле в «эль класико».

«Я в порядке. Посмотрим», — цитирует Кунде издание Mundo Deportivo.

Игрок продолжает процесс восстановления, тренируясь в хорошем темпе и с хорошими ощущениями, как объясняют в клубе, но они будут осторожны и не собираются рисковать здоровьем защитника. В клубе не будут форсировать процесс восстановления, чтобы не добиться рецидива травмы. Центральный защитник точно пропустит встречу с «Сельтой» в рамках испанской Примеры и с «Интером» в четвёртом туре Лиги чемпионов. Кроме Кунде, главный тренер каталонцев Хави также потерял из линии защиты Андреаса Кристенсена, Эктора Бельерина и Рональда Араухо.

Гол Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Мальоркой»

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.