Защитник «Барселоны» Кунде не исключил своего участия в матче с «Реалом»

Центральный защитник «Барселоны» Жюль Кунде не исключил своего появления на поле в игре с мадридским «Реалом», когда его спросили о состоянии здоровья и готовности выйти на поле в «эль класико».
«Я в порядке. Посмотрим», — цитирует Кунде издание Mundo Deportivo.
Игрок продолжает процесс восстановления, тренируясь в хорошем темпе и с хорошими ощущениями, как объясняют в клубе, но они будут осторожны и не собираются рисковать здоровьем защитника. В клубе не будут форсировать процесс восстановления, чтобы не добиться рецидива травмы. Центральный защитник точно пропустит встречу с «Сельтой» в рамках испанской Примеры и с «Интером» в четвёртом туре Лиги чемпионов. Кроме Кунде, главный тренер каталонцев Хави также потерял из линии защиты Андреаса Кристенсена, Эктора Бельерина и Рональда Араухо.
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