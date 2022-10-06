Суперсерия Черчесова в Европе прервалась. Его команду просто сокрушили в Сербии

Следим за Станиславом Черчесовым в Лиге Европы! После двух сенсационных побед на старте группового этапа его «Ференцварош» приехал к «Црвене Звезде». В этот раз венгры испытание не прошли.

На первых минутах активнее шла вперёд «Црвена Звезда», поэтому «Ференцварошу» приходилось придерживать мяч, чтобы сбить темп. Со временем картина чуть изменилась: команда Черчесова стала смелее атаковать, но задействовать свои козыри на сто процентов не могла — хозяева не давали достаточно пространства, чтобы быстрые нападающие соперника могли разбежаться.

Первый тайм шёл, темп игры периодически поднимался, но по-настоящему голевых моментов явно не хватало. А когда казалось, что в первом тайме счёт может уже и не измениться, в ворота «Ференцвароша» назначили пенальти за игру рукой. Бить пошёл бывший игрок «Ростова» Гелор Канга — идеальный удар в девятку и 1:0.

Гол, казалось, должен был взбодрить «Ференцварош», но вместо этого «Црвена Звезда» пошла добивать. И очень скоро забила второй. На 35-й минуте Стефан Митрович после прострела легко развернул защитника и вонзил мяч под перекладину.

Концовка первого тайма яркого футбола не подарила. «Ференцварош» по-прежнему не понимал, что нужно делать, а «Црвена Звезда», которую устраивало преимущество в два мяча, была готова приберечь силы на второй тайм.

Приберечь силы действительно стоило. На второй тайм «Црвена Звезда» вышла свежей и сразу же забила третий гол. Футболисты Черчесова проспали прострел и не накрыли удар Александара Катаи.

После третьего гола «Црвена» с чистой совестью отдала «Ференцварошу» мяч. Команда Черчесова в свою очередь пыталась обострять, но старые проблемы никуда не делись: реальной остроты не хватало, стараний всё ещё было недостаточно.



А на 60- минуте «Црвена» забила четвёртый гол. Особой логики в нём уже не было, но она тут и не нужна: просто Канга с дичайшей позиции запустил мяч в дальнюю девятку. Гол тура?

Традиция забивать раз в 10 минут сохранилась, и на 71-й минуте честь наконец выпала «Ференцварошу». Команда Черчесова практически весь матч не могла создать по-настоящему голевой момент, зато, когда смогла, сразу же реализовала его. Кристоффер Закариассен был обязан забивать после прострела — и не подвёл.

У «Ференцвароша» оставалось ещё 20 минут, но насесть на ворота соперника так и не получилось. Футболисты Черчесова даже один раз пробили в перекладину, однако это случилось за пару минут до конца основного времени.

«Црвена Звезда» — «Ференцварош» Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Суперсерия Черчесова прервалась. В двух предыдущих турах «Ференцварош» удивил всех, разобравшись с фаворитами группы. А сегодня венгры напоролись на соперника, который не позволил им использовать свой стиль и сокрушил их.



Но есть и хорошая новость! «Ференцварош» по-прежнему на первом месте в группе, а у Черчесова есть неделя, чтобы придумать план и отомстить «Црвене Звезде» уже на своём поле. Ждём победу?