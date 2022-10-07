Роналду двумя словами отреагировал на волевую победу «Манчестер Юнайтед» над «Омонией»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отреагировал на победу команды в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы с «Омонией». Матч состоялся в Никосии (Кипр) на стадионе «Нео ГСП» и завершился волевой победой гостей со счётом 3:2.
«Молодцы, ребята», — написал Роналду в своей социальной сети.
Роналду вышел на поле в стартовом составе и сыграл все 90 минут и отметился результативной передачей.
После трёх туров «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив 6 очков. «Омония», в свою очередь, занимает последнее место, не набрав ни одного очка. Возглавляет турнирную таблицу «Реал Сосьедад», набрав 9 очков.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» вновь сыграет с «Омонией». Матч состоится 13 октября в Манчестере.
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