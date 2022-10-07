Артета похвалил «Будё-Глимт» за смелую игру на «Эмирейтс». «Арсенал» выиграл со счётом 3:0

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета не скупился на положительные оценки для норвежского «Будё-Глимт» и наставника команды после домашней победы в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы (3:0).



«Посмотрите, чего «Будё-Глимт» добился под руководством Хьетиля Кнутсена, оцените их выступления и результаты. Большая заслуга главного тренера в том, как эта команда играет. Это очень сложный соперник, очень хорошо организованный. Они мне очень нравятся.



Особенно меня впечатляет, насколько они ясны в своих целях на поле и смелы в том, что хотят делать. «Будё-Глимт» приехал сюда и старался играть точно так же, как действовал против любого другого соперника, неважно, дома или на выезде, зрабро стремился вести матч по своему сценарию. У них есть чёткая идея игры и тренерская мысль. Они по-настоящему верят в свои силы. Это на самом деле очень хорошая команда», – приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».



В первом тайме голы в ворота Никиты Хайкина у лондонской команды забили Эдди Нкетиа и Роб Холдинг, а на 84-й минуте Фабиу Виейра с передачи вышедшего на замену Габриэла Жезуса оформил третий мяч. «Арсенал» лидирует в группе с шестью очками. «Будё-Глимт» – на втором месте, набрав четыре очка. Столько же у ПСВ, а на последнем месте с тремя поражениями находится «Цюрих».