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Сампаоли после возвращения в «Севилью»: общественность не верит в команду

Сампаоли после возвращения в «Севилью»: общественность не верит в команду
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Аргентинский наставник Хорхе Сампаоли прокомментировал назначение на пост главного тренера «Севильи». Он уже работал с командой в сезоне-2016/17.

«Я возвращаюсь с очень приятными мыслями и воспоминаниями о том времени, которое провёл здесь. И у меня есть надежда, что я могу интегрировать в «Севилью» лучшее, что у меня есть. Мы должны создавать превосходство над нашими соперниками.

У команды была не лучшая серия, но футбол и жизнь иногда ставят в такие обстоятельства. Мы должны быть едины, от президента до рядового сотрудника клуба, совместно улучшить наши результаты и уважать выбранный курс. Общественность не верит в команду. Нам необходимо восстановить то, что внутри, и тогда это дойдёт до тех, кто находится снаружи.

В прошлый раз мы строили команду с Мончи по-своему. Сейчас я приехал, чтобы работать с тем составом, который у меня есть. Например, если я захочу видеть вертикальный футбол с футболистами, которые играют во что-то другое, то допущу ошибку. Я пришёл с намерением дать команде свободу в игре, но предоставить ей необходимые инструменты для того, чтобы так было с любым соперником», – приводит слова Сампаоли официальный сайт «Севильи».

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