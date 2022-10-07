Эдди Нкетиа: во втором тайме матча с «Будё-Глимт» наш уровень упал

Нападающий лондонского «Арсенала» Эдди Нкетиа прокомментировал разгромную победу своей команды над норвежским «Будё-Глимт» в матче Лиги Европы УЕФА. Команда из Лондона победила со счётом 3:0.



«Здорово проводить еврокубковый матч перед своими болельщиками. Атмосфера была потрясающей. Мы доминировали в первом тайме, но затем наш уровень упал. Они хорошо начали вторую половину, но я рад, что мне удалось забить, а команда победила и возглавила группу», – приводит слова Нкетиа пресс-служба УЕФА.



«Канониры» открыли счёт уже в середине первого тайма. На 23-й минуте встречи отличился нападающий Эдди Нкетиа после передачи Кирана Тирни. Ровно через пять минут «Арсенал» укрепил своё преимущество — на этот раз гол забил защитник Роб Холдинг после передачи атакующего полузащитника Фабиу Виейры. Оставшуюся часть встречи подопечные Микеля Артеты провели в удобном для себя темпе, благодаря чему смогли сохранить добытый гандикап. На 85-й минуте Фабиу Виейра после передачи Габриэла Жезуса установил итоговый счёт встречи — 3:0.