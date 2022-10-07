Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Урал — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канчельскис: болельщики «Спартака» — самые терпеливые. Ещё 7 лет будут ждать чемпионства

Канчельскис: болельщики «Спартака» — самые терпеливые. Ещё 7 лет будут ждать чемпионства
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о болельщиках «Спартака» и об их ожидании победы команды в чемпионате России.

«Болельщики «Спартака» — самые терпеливые люди в России. Это факт. Но им нужно отдать должное и поблагодарить — респект и уважуха! Больше всего людей в нашей стране болеют за красно-белых, это наши реалии, как бы ни относились к «Спартаку». Могу сказать, что фанаты этого клуба заслуживают большего, но с этим ничего не поделать. Дай бог им здоровья!

Когда «Спартак» станет чемпионом? Довольно неловко отвечать на этот вопрос, кажется, что сложно угадать. Уверен, что болельщикам «Спартака» придётся ждать ещё минимум семь лет до следующего чемпионства», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

«Это большая ошибка». Скандальное назначение судьи на матч «Спартака» «Это большая ошибка». Скандальное назначение судьи на матч «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022