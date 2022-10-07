Канчельскис: болельщики «Спартака» — самые терпеливые. Ещё 7 лет будут ждать чемпионства

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о болельщиках «Спартака» и об их ожидании победы команды в чемпионате России.



«Болельщики «Спартака» — самые терпеливые люди в России. Это факт. Но им нужно отдать должное и поблагодарить — респект и уважуха! Больше всего людей в нашей стране болеют за красно-белых, это наши реалии, как бы ни относились к «Спартаку». Могу сказать, что фанаты этого клуба заслуживают большего, но с этим ничего не поделать. Дай бог им здоровья!



Когда «Спартак» станет чемпионом? Довольно неловко отвечать на этот вопрос, кажется, что сложно угадать. Уверен, что болельщикам «Спартака» придётся ждать ещё минимум семь лет до следующего чемпионства», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».