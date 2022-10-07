Промес высказался о предстоящем матче «Спартака» с «Крыльями Советов»
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Нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о предстоящем матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Крыльями Советов». Игра пройдёт в воскресенье, 9 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.
«У «Крыльев» интересная, классная команда. Она играет не только от обороны, а динамично, с хорошими исполнителями. Наша задача – показать свой футбол, быть готовыми на 100% и продолжать успешную серию. Нас ждёт сложный соперник», — сказал Квинси Промес в видео на клубном YouTube-канале «Спартака».
Напомним, «Спартак» набрал 22 очка в 11 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» (11) — на 11-м месте.
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