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Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Динамо»

Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Динамо»
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 12-го тура, в котором «Динамо» сыграет с московским ЦСКА. Встреча состоится завтра, 8 октября. Она пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

«Фаворита нет, хотя ЦСКА идёт в таблице выше и «Динамо» сейчас немножко залихорадило. Кажется, что ЦСКА — фаворит, но если они где-то тяжело выигрывают, то «Динамо» тяжело проигрывает.

У «Динамо есть потенциал. Команда не может всё время проигрывать, тем более с таким составом. Кажется, что они просели в физическом плане. Была неделя, чтобы восстановиться. Если они где-то подправят, то могут попытаться. «Динамо» не хватает злости», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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