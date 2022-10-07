Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Динамо»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 12-го тура, в котором «Динамо» сыграет с московским ЦСКА. Встреча состоится завтра, 8 октября. Она пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
«Фаворита нет, хотя ЦСКА идёт в таблице выше и «Динамо» сейчас немножко залихорадило. Кажется, что ЦСКА — фаворит, но если они где-то тяжело выигрывают, то «Динамо» тяжело проигрывает.
У «Динамо есть потенциал. Команда не может всё время проигрывать, тем более с таким составом. Кажется, что они просели в физическом плане. Была неделя, чтобы восстановиться. Если они где-то подправят, то могут попытаться. «Динамо» не хватает злости», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 7 октября 2022
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