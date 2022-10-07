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Алаба: даже нет сомнений в том, что Бензема выиграет «Золотой мяч»

Алаба: даже нет сомнений в том, что Бензема выиграет «Золотой мяч»
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Защитник «Реала» Давид Алаба поделился мнением о том, кто заслуживает получить «Золотой мяч».

«Бензема. У меня даже нет никаких сомнений в этом. То, что он сделал в последнем сезоне, невероятно. Я действительно благодарен за то, что смог испытать это, быть частью этого и видеть, как он работает каждый день», – цитирует Алабу Real Total.

Ранее стало известно, что в соглашении 34-летнего Бензема с мадридским клубом есть опция автоматического продления на один сезон, если он выигрывает самую престижную индивидуальную футбольную награду — «Золотой мяч». Действующий контракт «Бензема» с «Реалом» действует до 30 июня 2023 года.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2022 года состоится 17 октября в Париже.

В прошлом сезоне Бензема вместе с «Реалом» стал победителем чемпионата Испании и Лиги чемпионов УЕФА, а также обладателем Суперкубка Испании, в начале текущего сезона мадридцы выиграли Суперкубок УЕФА.

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