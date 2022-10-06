Контракт Бензема с «Реалом» будет автоматически продлён, если игрок получит «Золотой мяч»

Контракт французского нападающего «Реала» Карима Бензема будет автоматически продлён, если футболист получит «Золотой мяч», сообщает Relevo.
Отмечается, что в соглашении 34-летнего форварда с мадридским клубом есть опция автоматического продления на один сезон, если он выигрывает самую престижную индивидуальную футбольную награду — «Золотой мяч». Действующий контракт «Бензема» с «Реалом» действует до 30 июня 2023 года.
Церемония вручения «Золотого мяча» 2022 года состоится 17 октября в Париже.
В прошлом сезоне Бензема вместе с «Реалом» стал победителем чемпионата Испании и Лиги чемпионов УЕФА, а также обладателем Суперкубка Испании, в начале текущего сезона мадридцы выиграли Суперкубок УЕФА.
«Реал» впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью с «Осасуной»:
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