Агент Головина ответил на слова Лахтера, что футболист до 4 утра играет в Dota 2

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, резко отреагировал на слова израильского агента Денниса Лахтера о своём клиенте. Ранее Лахтер заявил «Спорт-экспрессу», что футболист до 4 утра играет в компьютерную игру Dota 2.
«Комментировать здесь что-либо по сути нечего. Это просто какой-то набор слов, не связанных между собой и не соответствующих действительности. Денис Лахтер либо не выспался, либо сошёл с ума», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, 6 октября состоялся матч 3-го тура Лиги Европы между французским «Монако» и турецким «Трабзонспором». Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако. Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провёл на поле 73 минуты.
- 7 октября 2022
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