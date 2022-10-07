Талалаев: футбол — спорт номер один в России. Вспомните, как феерично прошёл ЧМ-2018

Известный тренер Андрей Талалаев считает футбол «спортом номер один» в России. По его мнению, даже Олимпийские игры не могут сравниться по популярности с футбольным чемпионатом мира 2018 года. Талалаев видит причину популярности футбола в эмоциях, которые этот вид спорта дарит людям.

«Сегодня футбол — очень наукоёмкая индустрия. Самым главным его потребителем всегда будет оставаться зритель. И ни один робот не сможет передать то удовольствие, с которым любители футбола на следующее утро после матча будут обсуждать перипетии игры, в том числе ошибки футболистов и судей. Это именно то, что позволяет людям испытывать эмоции. И выплёскивать их по ходу матча. Да, мы иногда обижаемся на реплики болельщиков, когда что-то не получается на поле. Но с годами ты начинаешь понимать, что именно ради этого мы и занимаемся этой профессией, футболом.

Мы дарим людям эмоции. И это является самой главной наградой. Недаром футбол является спортом номер один. Он — самый демократичный. В него играют все. К тому же это один из немногих видов спорта, который развивает сразу два полушария мозга — и творческое, и логическое. Поэтому я убеждён, что футбол будет оставаться самым популярным спортом. Вызывающим такие яркие эмоции.

Вспомните хотя бы чемпионат мира 2018 года в России. Как он феерично прошёл, как выступила наша сборная. За что нужно похвалить тренерский штаб команды во главе со Станиславом Черчесовым. И руководство нашего футбола. Даже Олимпийские игры по масштабности народного интереса не сравнятся с ним», — приводит слова Талалаева «Московский комсомолец».