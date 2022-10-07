Пьянич: я был очень удивлён тренировками Кумана в «Барсе» — они были без идей и тактики

Бывший полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич раскритиковал экс-наставника сине-гранатовых Рональда Кумана за отсутствие идей и тактики в тренировочном процессе. По его словам, под руководством Хави команда тренируется совершенно иначе.

«Я был очень удивлён, когда увидел тренировки Рональда Кумана. Они были без интенсивности, без тактики, без идей. Мы никак не готовились к матчам. С Хави всё по-другому, он очень хорошо проводит тренировки», — приводит слова Пьянича Què T'hi Jugues в «Твиттере».

Напомним, боснийский хавбек перешёл в «Барселону» летом 2020 года. Тогда испанский клуб заплатил за него около € 60 млн. В общей сложности Пьянич провёл за клуб 30 матчей. При этом он вышел на поле лишь в шести встречах Ла Лиги. Прошлый сезон он провёл в «Бешикташе» на правах аренды. В этом сезоне футболист перебрался в клуб «Шарджи» из ОАЭ.

Фанаты «Барсы» атаковали машину Кумана: