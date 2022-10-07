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Кавани рассказал о взаимоотношениях с Роналду

Кавани рассказал о взаимоотношениях с Роналду
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Форвард «Валенсии» Эдинсон Кавани, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», поделился мнением о португальском нападающем Криштиану Роналду. Португалец вернулся в команду, когда за неё выступал Кавани.

«Мы очень хорошо общались с Роналду. Много общались с ним, вместе ужинали, обсуждали футбол. У нас с ним разные истории жизни, но мы оба поднимались с низов. Когда подобное происходит, прикладываешь очень много усилий, учишься.

У нас с ним была схожая жизненная идеология. Он нормальный парень, становится намного теплее, когда сближаешься с ним. Роналду всегда думает о футболе, он погружён во все детали.

Меня он делал сильнее. К тому же он старше меня. Да, о нём говорят разное, но я воспринимаю хорошее. В футболе аналогично. Я кое-чему научился у его отношению к делу, его подготовке», — цитирует Кавани Revelo.

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