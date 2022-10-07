Тренер «Вулверхэмптона» рассказал о горячем настрое Диего Косты на матч с «Челси»

Исполняющий обязанности главного тренера «Вулверхэмптона» Стив Дэвис рассказал о настрое форварда команды Диего Косты на матч АПЛ с «Челси». Бразилец с испанским паспортом вернётся на «Стэмфорд Бридж» вскоре после дня своего рождения. Ранее нападающий выступал за лондонский клуб.



«Диего сказал, что у него очень горячая кровь на этот матч. Как это понимать? Читайте его слова так, как хотите. Диего — отличный парень, здорово, что он с нами. Ему удалось поднять боевой дух игроков.



Мы с ним познакомились лишь на этой неделе. Но он уже стал для нас глотком свежего воздуха в плане тимбилдинга. Он помогает команде держаться вместе. К тому же, это очень талантливый футболист.



Матч с «Челси», да ещё и после его дня рождения будет очень важным для Диего. «Челси» стоит опасаться», — сказал Дэвис на пресс-конференции.

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