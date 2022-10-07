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Урал — Химки. Прямая трансляция
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Футболисты «Химок» водят хоровод в штрафной площади «Урала»

Футболисты «Химок» водят хоровод в штрафной площади «Урала»
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Сегодня, 7 октября, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге проходит матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между «Уралом» и «Химками». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры. В середине второго тайма гости получили право на угловой и решили подготовиться к нему необычным для чемпионата России образом: они начали водить хоровод.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале РПЛ.

Подобные розыгрыши угловых главный тренер «Химок» Спартак Гогниев применял будучи наставником владикавказской «Алании» в Первой лиге. Однако в текущем матче такой эпизод не помог его команде: химчане пропустили в начале встречи и проигрывают 0:1.

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