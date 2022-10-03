Талалаев: Гогниев сейчас в цейтноте, его спорные идеи могут до конца не работать

Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мнением о ситуации, которая сложилась в «Химках». По ходу сезона в команде сменилось два тренера. Работу начинал Сергей Юран, а затем его сменил Николай Писарев. После очередного увольнения новым главным тренером команды стал Спартак Гогниев, но пока химчане под его руководством набрали лишь одно очко.

По мнению Талалаева, новаторские идеи тренера могут не находить понимания у игроков. Во время матча 11-го тура РПЛ с ЦСКА Гогниев уже после первого тайма сменил голкипера, так как был недоволен тем, что Илья Лантратов часто выбивал мяч вперёд, не делая короткие передачи.



«Сейчас Гогниев в цейтноте. Нет очков, игроки не до конца ему доверяют. Поэтому такие спорные идеи не до конца работают», — сказал Талалаев на YouTube-канале «Коммент.Шоу».