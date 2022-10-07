Сэвидж: зачем «Манчестер Юнайтед» покупал Каземиро, если он не выходит в старте в дерби?

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Робби Сэвидж заявил, что не понимает, зачем английский клуб приобрёл полузащитника «Реала» Каземиро. Сэвидж отметил, что бразилец по-прежнему не выходит в стартовом составе команды.
«Я не думаю, что тен Хаг смог найти подходящее сочетание в полузащите. Зачем клуб потратил £ 65 млн на 30-летнего Каземиро, если он не выходит в стартовом составе на такие важные матчи, как дерби?» — написал Сэвидж в своей колонке на Mirror.
«Манчестер Юнайтед» в 11-м туре РПЛ уступил «Манчестер Сити» со счётом 3:6. Ещё в первом тайме «горожане» забили четыре безответных мяча.
Каземиро не попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Сити». Но бразилец вышел в основе на матч 3-го тура Лиги Европы с «Омонией» (3:2).
- 7 октября 2022
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