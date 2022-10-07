«Дай бог Спартаку удачи!» Глава «Урала» Иванов высказался о победе над «Химками»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу екатеринбургского клуба над «Химками» в 14-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Урал» неплохо сегодня выглядел. Но ближе к концу матча мы немного подсели. «Химки» — хорошая команда. Дай бог моему товарищу Спартаку Гогниеву удачи!», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На 4-й минуте Алексей Каштанов левым краем ворвался в штрафную, сместился в центр и низом из-под защитника пробил точно под ближнюю штангу, открыв счёт в матче. На 50-й «Урал» убежал в контратаку, Лазар Ранджелович классно открылся под передачу Каштанова между двух защитников, после чего ворвался в штрафную и технично перебросил Илью Лантратова. В концовке встречи один мяч отыграл Илья Кухарчук, но это не спасло его команду от поражения.



«Урал» набрал 10 очков и поднялся с 15-й на 12-ю строчку турнирной таблицы, покинув зону вылета и стыковых матчей. «Химки» (8) — 15-е.



