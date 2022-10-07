Бекхэм обсуждал с Роналду переход в «Интер Майами»
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Совладелец клуба МЛС «Интер Майами» Дэвид Бекхэм, который ранее выступал за «Реал» и «Манчестер Юнайтед», обсудил с нападающим «красных дьяволов» Криштиану Роналду переход игрока в американский клуб, утверждает инсайдер Педру Алмейда. По данным источника, речь шла о возможном переходе португальского бомбардира во время зимнего трансферного окна.
Ранее сообщалось, что Роналду намерен покинуть «Манчестер Юнайтед». При этом, по данным ESPN, европейские клубы не проявляют интерес к португальцу. В связи с этим Роналду может начать рассматривать предложения от клубов с других континентов.
«Интер Майами» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда ведёт борьбу за выход в плей-офф.
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