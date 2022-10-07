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Сунесс рассказал, что его удивило в действиях руководства «Ливерпуля» и Клоппа

Сунесс рассказал, что его удивило в действиях руководства «Ливерпуля» и Клоппа
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Бывший футболист «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался о сложном периоде, который переживают мерсисайдцы. Эксперт признался, что удивлён относительно слабой трансферной кампанией клуба.

«Преимущество клуба, который находится наверху, заключается в том, что можно покупать игроков, которым вовсе необязательно сразу становиться основными. Они могут сидеть на скамейке и адаптироваться. Это же здорово, отличный шанс.

На тренера и клуб нет никакого давления. «Ливерпуль» находился именно в такой ситуации после нескольких отличных лет. И я удивлён, что Юрген Клопп не провёл перегруппировку состава. Он мог взять опытных игроков, 25-26-летних, которые могли бы выдержать давление в АПЛ», — цитирует Сунесса DailyMail.

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