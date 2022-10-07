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«Валенсия» переиграла «Осасуну» в матче Ла Лиги с двумя удалениями

«Валенсия» переиграла «Осасуну» в матче Ла Лиги с двумя удалениями
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Сегодня, 7 октября, на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне состоялся матч 8-го тура чемпионата Испании. Играли «Осасуна» и «Валенсия». Финальный свисток Мигеля Анхеля Ортиса Арьяса зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт на 28-й минуте. Валенсийцы убежали в контратаку, Эдинсон Кавани протащил мяч по центру и своевременно сделал проникающий пас в штрафную на Джастина Клюйверта, который изящно перебросил голкипера.

Гол Клюйверта. Видеоролик:

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На 54-й минуте после розыгрыша углового хозяева не смогли выбить мяч подальше от ворот, что позволило Дьякаби прицельно пробить в дальний угол.

Гол Дьякаби. Видеоролик:

На 57-й минуте Чими Авила не реализовал пенальти, пробив с «точки» выше ворот. На 69-й минуте Лино открылся под передачу в штрафную «Осасуны», подхватил мяч, но тут же получил по ногам — Унай Гарсия не только привёз пенальти, но и нарвался на прямую красную карточку. Однако 11-метровый не сумел реализовать Эдинсон Кавани.

На 90-й минуте Диакаби также получил красную карточку, что уравняло составы. Этим воспользовалась «Осасуна»: через три минуты состоялся навес в штрафную гостей, где получился отскок на Брашанаца — и Дарко здорово пробил с разворота, отправив мяч в сетку ворот рикошетом от штанги.

«Валенсия» набрала 13 очков и поднялась на пятую строчку турнирной таблицы. «Осасуна» (13) — восьмая.

Испания - Примера. 8-й тур
07 октября 2022, пятница. 22:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 2
Валенсия
Валенсия
0:1 Клюйверт – 28'   0:2 Дьякаби – 54'   1:2 Брашанац – 90+3'
Удаления: Гарсия – 69', Пенья – 90+6' / нет
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