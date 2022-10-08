Сэвидж отреагировал на промах Роналду с нескольких метров

Бывший игрок сборной Уэльса Робби Сэвидж прокомментировал промах нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в матче 3-го тура Лиги Европы с «Омонией». В том эпизоде португалец не смог забить, находясь на расстоянии 7 метров от ворот соперника.
«Мяч как будто прилетел к Роналду для того, чтоб его отправили в ворота. Я не понимаю, как он упустил этот момент. Думаю, он сам не может объяснить, почему так произошло», — цитирует Сэвиджа Daily Express.
На 34-й минуте форвард «Омонии» Карим Ансарифард реализовал голевой момент. На 53-й минуте нападающий Маркус Рашфорд сумел сравнять счёт. Через десять минут Антони Марсьяль после выхода на замену вывел гостей вперёд, голевая передача на счету Рашфорда. На 84-й минуте англичанин сумел оформить дубль и укрепить преимущество своей команды, ассистировал ему португалец Криштиану Роналду.
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