Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сэвидж отреагировал на промах Роналду с нескольких метров

Сэвидж отреагировал на промах Роналду с нескольких метров
Комментарии

Бывший игрок сборной Уэльса Робби Сэвидж прокомментировал промах нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в матче 3-го тура Лиги Европы с «Омонией». В том эпизоде португалец не смог забить, находясь на расстоянии 7 метров от ворот соперника.

«Мяч как будто прилетел к Роналду для того, чтоб его отправили в ворота. Я не понимаю, как он упустил этот момент. Думаю, он сам не может объяснить, почему так произошло», — цитирует Сэвиджа Daily Express.

На 34-й минуте форвард «Омонии» Карим Ансарифард реализовал голевой момент. На 53-й минуте нападающий Маркус Рашфорд сумел сравнять счёт. Через десять минут Антони Марсьяль после выхода на замену вывел гостей вперёд, голевая передача на счету Рашфорда. На 84-й минуте англичанин сумел оформить дубль и укрепить преимущество своей команды, ассистировал ему португалец Криштиану Роналду.

Роналду обнял мальчика, который прорвался к нему через охрану

Новость по теме
Криштиану Роналду разозлил фанатов «Манчестер Юнайтед» промахом с 7 метров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022