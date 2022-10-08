В Англии создали петицию об отстранении Холанда. Она собрала более 2 млн подписей

Болельщики в Англии находятся в недоумении от результативности 22-летнего норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и в шутку призывают отстранить его, создавая для этого петиции. Об этом сообщает AS.

Одной из самой массовых стала петиция, которая была обращена к правительству Великобритании. В ней была указана просьба об отстранении Холанда из-за того, что «он – робот». И хотя, подобная петиция была создана, очевидно, в юмористических целях, она собрала более двух миллионов подписей. В результате модераторам пришлось удалить её, так как при преодолении подобной отметки по закону её были бы обязаны рассмотреть в правительстве Англии.

Напомним, в нынешнем сезоне Холанд принял участие в 12 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился 19 забитыми мячами и тремя результативными передачами. Его переход из дортмундской «Боруссии» минувшим летом обошёлся «горожанам» в € 60 млн, согласно данным Transfermarkt. С Эрлингом был заключён контракт до 30 июня 2027 года.

Гол Холанда не спас Норвегию от проигрыша сборной Словении.

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