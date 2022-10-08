Дарио Срна: матч Боснии с Россией не стоит проводить. Хорватия точно бы не сыграла

Рекордсмен «Шахтёра» по количеству проведённых матчей Дарио Срна, сейчас занимающий в клубе пост директора по футболу, высказался о запланированном товарищеском матче сборных Боснии и Герцеговины и России.



«Моё мнение заключается в том, что этот матч не стоит проводить. Почему? Потому что в этом вопросе много политики. Политика и спорт не должны идти вместе, но это уникальный случай. Думаю, Хорватия точно не провела бы такой матч, если бы спросили игроков», – сказал Срна в программе Tribina на канале Al Jazeera Balkans.



Матч сборных России и Боснии и Герцеговины может состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге. Президент боснийской федерации футбола Вицо Зелькович сообщил, что окончательное решение о том, поучаствует ли сборная в этой товарищеской игре, будет принято на исполкоме организации 10 октября.