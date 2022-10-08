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Каррера: Кварацхелия – огромный талант. Он может стать звездой мирового уровня

Каррера: Кварацхелия – огромный талант. Он может стать звездой мирового уровня
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о 21-летнем грузинском крайнем полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии, результативностью которого восхищаются в Италии.

«Не знаю, почему Кварацхелия не заиграл в России так, как в Италии. Может быть, к этому времени он стал опытнее как футболист, нашёл необходимую мотивацию.

На мой взгляд, Хвича Кварацхелия — огромный талант. Он может стать звездой мирового уровня, если продолжит так играть. У него есть все необходимые качества и способности для этого. Хвича уже доказал, что является топ-игроком», — приводит слова Карреры Metaratings.

Напомним, в текущем сезоне Кварацхелия принял участие уже в 11 матчах за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в € 35 млн.

Гол Кварацхелии помог Грузии обыграть Гибралтар.

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