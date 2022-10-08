Тихонов рассказал, что может помешать «Зениту» в матче с «Факелом»

Экс-футболист московского «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о предстоящем матче 12-го тура РПЛ «Факел» – «Зенит». Он считает, что чемпионы России наберут три очка, но всё же назвал два фактора, которые могут мешать петербургской команде добиться максимального результата.



«Зенит», несомненно, сильнее. Ни один специалист, наверное, не скажет, что питерцы могут потерять очки. Да, «Факел» неплохо играет у себя дома, иногда вырывает очки в матчах с сильными соперниками, но с «Зенитом» вряд ли это получится, потому что он на голову сильнее. Единственное, что может помешать команде Семака, это недостаточный настрой или плохое поле», – приводит слова Тихонова Metaratings.



Матч «Факел» – «Зенит» состоится в Воронеже в субботу, 8 октября. Начало – в 14:00 мск. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, опережая на шесть очков московский ЦСКА. «Факел» занимает 13-е место. У воронежской команды девять очков, как и у московского «Локомотива», ниже них в данный момент только «Химки» и «Торпедо».