Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тяжёлый, медленный и грозный». Эксперт турецкого футбола — о Дзюбе

«Тяжёлый, медленный и грозный». Эксперт турецкого футбола — о Дзюбе
Комментарии

Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов высказался об игре нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы в чемпионате Турции.

«Дзюба с ходу после объявления трансфера вышел в старте с «Фенербахче». Артём забил — все восхитились. Но там был такой гол… Чисто занести мяч в ворота. Может быть, Оньекуру даже немножко обиделся, что Артём у него гол отобрал. Дзюба просто не в форме. Он выходил в старте с «Умраниеспором», отыграв тайм: был очень тяжёлый, просто был не готов физически на тот момент. Потом вышел на замену с «Хатайспором» на 30 минут: больше отвлекал защитников, но сам в голевой атаке не поучаствовал. Они просто дожали соперника. Вывод — Дзюба пока что тяжёлый, медленный и грозный. Ему явно нужно набирать форму», — сказал Керимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Интервью с Эльвином Керимовым читайте на «Чемпионате».

«Всем известно, какое эго у Дзюбы». Почему российская звезда проваливается в Турции «Всем известно, какое эго у Дзюбы». Почему российская звезда проваливается в Турции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022