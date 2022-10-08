«Тяжёлый, медленный и грозный». Эксперт турецкого футбола — о Дзюбе

Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов высказался об игре нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы в чемпионате Турции.
«Дзюба с ходу после объявления трансфера вышел в старте с «Фенербахче». Артём забил — все восхитились. Но там был такой гол… Чисто занести мяч в ворота. Может быть, Оньекуру даже немножко обиделся, что Артём у него гол отобрал. Дзюба просто не в форме. Он выходил в старте с «Умраниеспором», отыграв тайм: был очень тяжёлый, просто был не готов физически на тот момент. Потом вышел на замену с «Хатайспором» на 30 минут: больше отвлекал защитников, но сам в голевой атаке не поучаствовал. Они просто дожали соперника. Вывод — Дзюба пока что тяжёлый, медленный и грозный. Ему явно нужно набирать форму», — сказал Керимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.
Интервью с Эльвином Керимовым читайте на «Чемпионате».
- 8 октября 2022
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