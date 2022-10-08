Эксперт — о хейте Дзюбы: сегодня турки тебя называют грузовиком, а завтра ты для них Пеле

Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов поделился мнением о критике в адрес нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы в чемпионате Турции.
«Читал, что Дзюбу называют грузовиком. Это больше болельщики. Турецкие фанаты сегодня тебя называют грузовиком, а завтра ты для них Пеле, Роналду. Просто нужны голы. Пока так. Они всегда ведут себя жёстко в соцсетях, если у футболиста не идёт игра. Каких-то ещё сравнений не припомню. Сейчас Дзюба очень тяжёлый. Я такого Дзюбу даже не припомню», — сказал Керимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.
Напомним, российский нападающий клуба «Адана Демирспор» Артём Дзюба не выходит в стартовом составе турецкого клуба уже пять матчей подряд. При этом в трёх из них он вовсе не появлялся на поле, а в двух выходил со скамейки запасных.
Интервью с Эльвином Керимовым читайте на «Чемпионате».
- 8 октября 2022
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