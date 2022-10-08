Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Доменико Тедеско претендует на пост главного тренера «Саутгемптона»

Доменико Тедеско претендует на пост главного тренера «Саутгемптона»
Комментарии

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Саутгемптон», сообщает Daily Mail. По информации источника, руководство «святых» всерьёз рассматривает такую возможность.

«Саутгемптон» возглавляет Ральф Хазенхюттль, но его позиции довольно шатки из-за неудачного старта нового розыгрыша английской Премьер-лиги. После восьми туров «святые» набрали семь очков и занимают 16‑е место в таблице.

Напомним, Доменико Тедеско тренировал «Спартак» с октября 2019 по май 2021 года. Под его руководством команда провела 54 матча (27 побед, 10 ничьих, 17 поражений) и стала серебряным призёром чемпионата России сезона-2020/2021. После него команду возглавляли Руй Витория, Паоло Ваноли и Гильермо Абаскаль.

Новость по теме
«Тренер, вы шутите?» Кутепов раскрыл, почему Тедеско в «Спартаке» выпускал его в нападение
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022