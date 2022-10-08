Доменико Тедеско претендует на пост главного тренера «Саутгемптона»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Саутгемптон», сообщает Daily Mail. По информации источника, руководство «святых» всерьёз рассматривает такую возможность.



«Саутгемптон» возглавляет Ральф Хазенхюттль, но его позиции довольно шатки из-за неудачного старта нового розыгрыша английской Премьер-лиги. После восьми туров «святые» набрали семь очков и занимают 16‑е место в таблице.



Напомним, Доменико Тедеско тренировал «Спартак» с октября 2019 по май 2021 года. Под его руководством команда провела 54 матча (27 побед, 10 ничьих, 17 поражений) и стала серебряным призёром чемпионата России сезона-2020/2021. После него команду возглавляли Руй Витория, Паоло Ваноли и Гильермо Абаскаль.