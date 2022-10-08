Неста: я мог бы справиться с Холандом

Бывший футболист «Милана» Алессандро Неста заявил, что он смог бы сдержать нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Он отметил, что по ходу карьеры ему часто приходилось противостоять сильным футболистам. Экс-игрок отметил, что самым сложным соперником по ходу его карьеры был бразилец Роналдо.
«Я мог бы справиться с Холандом. Потому что я играл против бразильца Роналдо. Холанд очень хорош, но Роналдо был особенным. Я играл против Месси и Роналду, но бразилец Роналдо для меня всегда был особенным футболистом.
Как бы я противостоял Эрлингу Холанду? Я бы просто старался держаться поближе к нему. Когда он начинает забег… Я бы попытался блокировать его продвижение. Если дать ему слишком много пространства – вам конец», — цитирует Несту Goal со ссылкой на Copa90.
- 8 октября 2022
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