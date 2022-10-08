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Агент: никогда не обсуждал с Малкомом и Клаудиньо выступление за сборную России

Агент: никогда не обсуждал с Малкомом и Клаудиньо выступление за сборную России
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Фернандо Гарсия, агент футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо, заявил, что никогда раньше не обсуждал с клиентами возможность выступления за сборную России.

«Никогда не обсуждал с Малкомом и Клаудиньо выступление за сборную России», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее появилась информация, что Малком и Клаудиньо приступили к процедуре оформления российского гражданства. Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, а Клаудиньо стал футболистом санкт-петербургской команды в 2021 году.

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 29 очков в 11 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Факел» (9) — на 13-м месте. В тройку лидеров соревнований входят ЦСКА (23) и «Ростов» (22).

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