Быстров — о «Локомотиве»: надо разогнать всю эту шайку‑лейку и довериться старой гвардии

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился мнением о кризисе московского «Локомотива».



«Сколько раз можно «прибить» эту команду?! Я думаю, я не один такой! Думаю, все болельщики с этим согласны, что это беспредел — с таким бюджетом, с такими покупками такое творить. Если вы не можете организовать игру, если вы не можете управлять командой, то соберите вещи и покиньте клуб.



Они верят в бюджет, который осваивают! «Локомотив», на трансферы были выделены деньги. Команду подготавливали не за месяц, и она у нас идёт на 14–15‑м месте. И никакого проблеска даже нет. Если некоторым командам не везёт, они где‑то не набирают очки, то это вообще детский сад какой‑то. Хотим — играем, хотим — немножко подвигаемся, хотим — не подвигаемся. А, нам забили, всё, тяжело, не будем играть! Трёшку получил в свои, потом расскажем, что у нас всё в порядке в команде, мы на карантине сидим. В нас поверьте ещё. Можем поверить, конечно. Где хоть что‑то? Нужно разогнать всю эту шайку‑лейку и куда‑нибудь подальше от «Локомотива» отодвинуть. И принять решение опять довериться старой гвардии.



Кого выгнать? Спортивный директор, кто отвечает за трансферы. Все те, кто сейчас работает в «Локомотиве». Ведь они когда пришли, они же почистили, всех убрали старых. Много было увольнений. Мы слышали эти громкие заявления руководителей, что мы будем бороться за чемпионство и так далее. Но раз не справились, соберите достойно чемоданы и поезжайте уже на локомотиве куда‑нибудь подальше.



Честно, я не фанат «Локомотива» с такими руководителями. Сколько можно обещать?! Им самим не стыдно? Три матча не получилось, четыре, пять, шесть…» — цитирует Быстрова «Матч ТВ».