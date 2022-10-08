Главный тренер «Динамо» Йоканович рассказал о встрече с руководством клуба
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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович после ничейного матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1) рассказал о встрече с руководством бело-голубых.
«У меня была встреча с руководством — она не была первой. Конечно, руководителей интересует жизнь команды. Любому тренеру комфортнее тренировать, когда есть победы и благоприятный фон. Сейчас нам нужно сохранять хладнокровие, подходить к работе со всей компетенцией. Я сохраняю оптимизм в плане того, что мы сможем выйти на новый уровень. Уезжая со стадионом с одним очком, мы не можем быть этим довольными, но команда проделала отличную работу. Очень ценно, что руководство нас поддерживает», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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