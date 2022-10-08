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Антон Шунин оценил ничейный результат в матче ЦСКА — «Динамо»

Антон Шунин оценил ничейный результат в матче ЦСКА — «Динамо»
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Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал ничейный результат (1:1) в матче с ЦСКА в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Матч получился очень интересным для болельщиков. У нас были моменты в концовке. Если бы чуть повезло и смогли забить, то можно было бы увезти три очка с непростого матча.

Надо не забывать, что ЦСКА — хорошая команда, которая идёт в лидерах. Мы понимали, что будет сложный матч, да и нам самим нужны очки. Хотели реабилитироваться после ряда неудач. Сейчас сложно сказать, что не получилось — надо будет разобрать и посмотреть теорию.

Пропущенный гол? Помню, что шла подача и у Фомина оказалось два игрока. Соответственно, один из игроков забил. Готовились ли конкретно к Роше? Мы готовились конкретно к команде», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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