«Реал» хочет подписать Жоау Феликса из «Атлетико»
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Португальский нападающий Жоау Феликс летом 2023 года может сменить одну мадридскую команду на другую. В услугах футболиста «Атлетико» заинтересован «Реал». Об этом сообщает Fichajes. По сведениям источника, Феликс может быть подписан на замену французскому форварду Кариму Бензема, которому 19 декабря исполнится 35 лет.
22-летний Феликс стал игроком «Атлетико» в 2019 году, перейдя из «Бенфики» за € 127,2 млн. В 121 матче за команду нападающий забил 29 голов и отдал 18 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.
Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Осасуна». Испанская Примера 2022/2023. 7-й тур:
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