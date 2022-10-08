«ПСЖ» следующим летом попытается подписать нападающего «Челси» Обамеянга

Французский «ПСЖ» может подписать габонского форварда «Челси» Пьер-Эмерика Обамеянга. Как сообщает Footmercato, парижане уже начали переговоры с лондонским клубом о переходе футболиста следующим летом, а сами синие вполне могут отпустить его за достойную сумму.
«ПСЖ» не смог этим летом подписать достойного форварда для команды, несмотря на все попытки. Поэтому в лице Обамеянга парижский клуб надеется закрыть позицию, чтобы иметь конкуренцию в линии атаки. Также интерес габонца в сторону Франции может быть обусловлен знакомством с главным тренером Кристофом Галтье, с которым он работал в «Сент-Этьене» в период с 2011 по 2013 год.
Обамеянг пополнил стан лондонцев в начале сентября, перейдя из «Барселоны» за сумму около € 20 млн. В этом сезоне нападающий провёл за «Челси» четыре встречи во всех турнирах и забил два гола.
Рахим Стерлинг отказался подписывать футболку «Манчестер Сити»:
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