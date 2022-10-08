«Ливерпуль» заинтересован в подписании Деклана Райса, футболистом восхищается Клопп

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс в ближайшее время может стать футболистом «Ливерпуля», который находится в поиске нового полузащитника. Также игрой футболиста восхищается главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. Об этом сообщает Football Insider.

23-летний Райс — воспитанник «Челси». Он перешёл в «Вест Хэм» в 2013 году и за «молотобойцев» в 206 матчах забил 10 голов и отдал 12 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» был заинтересован в подписании футболиста «Брайтона» Ива Биссума, но тот выбрал «Тоттенхэм». Также команда Клоппа интересуется хавбеками «Бетиса» Гвидо Родригесом и дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом.

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