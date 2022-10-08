Кварацхелия — о кумире: Роналду, хотя моей первой любовью был Гути

Грузинский футболист «Наполи» Хвича Кварацхелия поделился мнением о команде, назвал цели на сезон, а также имя кумира в детстве.



«Наполи» — это команда, полная очень сильных игроков. Если мы будем продолжать в том же духе, мы сможем достичь большего, чем все думают. Спаллетти? Он действительно отличный тренер. Он смотрит на меня со стороны и говорит мне, что я делаю правильно, а что нет. Спаллетти заставляет меня совершенствоваться. Он — учитель.



Кумир? Криштиану Роналду. Хотя моей первой любовью был Гути из «Реала». Когда я играл с друзьями в Тбилиси, мы носили белые футболки. Я писал его имя на спине.



Цели на сезон? Победа в чемпионате Италии — это, конечно, мечта. Плей-офф Лиги чемпионов на данный момент тоже цель. Чемпионство или победа в ЛЧ? Почему я должен выбирать? Я выбираю оба титула», — цитирует Кварацхелию Calciomercato.

Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи»: