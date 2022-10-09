Галтье — о матче с «Реймсом»: Мбаппе немного осиротел без Месси и Неймара

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал результат матча с «Реймсом» в 10-м туре чемпионата Франции (0:0). Отметим, в запасе в составе «ПСЖ» на этот матч остались Неймар и Лионель Месси. Позже бразилец появился на поле на 57-й минуте.

«Мбаппе немного осиротел без Месси и Неймара. Я подозревал, что это будет. Неймар не начал игру с первых минут, потому что в последнее время много играет. Очевидно, когда он вышел, мы увидели хорошее отношение. Вот почему наша вторая половина матча была более интересна, несмотря на то что мы играли в меньшинстве. К сожалению, Неймару не хватило точности. Когда есть Месси или Неймар, которые не выходят в старте, очевидно, это меняет рисунок нашей команды, это также может вызвать отсутствие ориентиров, потерю мяча, что приводит к нервозности и придаёт уверенности сопернику», — приводит слова Галтье Lequipe.

На данный момент «ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 26 очков.