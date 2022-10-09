Нападающий «Вулверхэмптона» Диего Коста обвинил Антонио Конте в своём уходе из «Челси».

«Моя проблема была не в болельщиках, а в том тренере. Я ушёл в плохих отношениях с этим менеджером, он не рассчитывал на меня. Я ничего не мог сделать. Я должен был уйти. Сегодняшний день показал, что я не расставался с болельщиками в плохих отношениях. Это очень важно. Такое ощущение, что за время, проведённое здесь, я хорошо поработал и оставил хорошие воспоминания. Болельщики «Челси» всегда относились ко мне очень хорошо. Я всегда удивлялся тому, как они относились ко мне», — приводит слова Косты Daily Mail.

Напомним, Коста выступал за «Челси» с 2018 по 2021 год. В составе лондонского клуба он провёл 120 матчей, забив 59 голов.