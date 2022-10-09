Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Оренбург — Ахмат. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рашфорд ответил на критику со стороны Кина

Рашфорд ответил на критику со стороны Кина
Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд ответил на критику со стороны бывшего игрока клуба Роя Кина. Ранее Кин остался недоволен поведением Рашфорда, который пожимал плечами, когда что-то идёт не так.

«Были времена, когда я был разочарован, но это нормально, не так ли? Мы все игроки, которым нравится побеждать, поэтому мы играем за «Манчестер Юнайтед». У нас такие высокие требования к себе и друг к другу. Спросите любого из нас, и мы не будем рады ни проигрышу, ни даже ничьей. Я думаю, что мы определенно улучшаемся, хотя, очевидно, есть вещи, которые нам нужно подтянуть и улучшить», — приводит слова Рашфорда Daily Mail.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 8 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

Новость по теме
Криштиану Роналду разозлил фанатов «Манчестер Юнайтед» промахом с семи метров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022