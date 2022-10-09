Рашфорд ответил на критику со стороны Кина

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд ответил на критику со стороны бывшего игрока клуба Роя Кина. Ранее Кин остался недоволен поведением Рашфорда, который пожимал плечами, когда что-то идёт не так.
«Были времена, когда я был разочарован, но это нормально, не так ли? Мы все игроки, которым нравится побеждать, поэтому мы играем за «Манчестер Юнайтед». У нас такие высокие требования к себе и друг к другу. Спросите любого из нас, и мы не будем рады ни проигрышу, ни даже ничьей. Я думаю, что мы определенно улучшаемся, хотя, очевидно, есть вещи, которые нам нужно подтянуть и улучшить», — приводит слова Рашфорда Daily Mail.
В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 8 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 5 голов и сделал 3 результативные передачи.
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