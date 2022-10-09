Точилин после победы 4:0 над «Локомотивом»: улыбнулись – и к следующему матчу

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал победу в матче с московским «Локомотивом» в 12-м туре РПЛ.
«Можно ли улыбнуться после победы 4:0? Мы улыбнулись. Теперь нужно готовиться к следующей игре. Мы очень рады этой уверенной победе и тому, что сыграли на ноль. Таким счётом, думаю, мы извинились перед нашими болельщиками за предыдущую игру.
Во всех матчах мы отталкиваемся в первую очередь от себя. Сыграли так, как были должны, ребята показали свой уровень. Счёт мог быть даже крупнее. Почему Сарвели не забивает в каждом моменте? Об ошибках говорить здесь не приходится. Сарвели старается. Главное, что моменты есть. А дальше, если будет забивать, будет и уверенность. Думаю, гол как раз придаст ему хладнокровия», – сказал Точилин в послематчевом флеш-интервью на телеканале «Матч! Премьер».
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