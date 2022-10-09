Чухлов: было смешно смотреть на то, что «Зенит» делал в матче с «Факелом»

Бывший футболист «Зенита» Борис Чухлов оценил игру «Зенита» в Воронеже с «Факелом». Матч завершился вничью 1:1.
«Говорят, что у «Зенита» нет забивного форварда. Но такое бывает: травмы, «не идёт». А остальные что же? Я во втором тайме помню только удар Кузяева левой издалека. И всё. А так играли в большой «квадрат», держали мяч. Сколько там преимущество во владении – 73 процента по итогам матча? Ну, молодцы.
Я понимаю, что в заслугу Сергею Семаку ставят победные серии, рекорды, достижения. Но хочется, чтобы ещё команда была, чтобы она запомнилась. Команда в Воронеже не произвела впечатления. Я перед матчем с «Факелом» сказал: если Семак настроит игроков на матч с аутсайдером, тогда он тренер. А пытаться победить без ударов по воротам… Ну, извините.
Бейте из-за штрафной, создавайте ажиотаж, ещё что-то придумывайте. Что они, хотят закатить этот мяч с метра, что ли? Не надо играть в мини-футбол, в «папу-маму»! Большой футбол – совсем другое. Там есть иные способы взламывания обороны. А то, что делал «Зенит»… Смешно было смотреть на это, честно говоря», – приводит слова Чухлова «РБ Спорт».
«Зенит» продолжает лидировать после 12 матчей, имея в активе 30 очков. ЦСКА в этом туре также потерял очки – сыграл вничью 1:1 с московским «Динамо». У армейцев 24 очка. Приблизиться к питерцам на дистанцию в пять очков могут «Ростов» и «Спартак», если 9 октября обыграют «Краснодар» и «Крылья Советов» соответственно.
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